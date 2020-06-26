Малый бизнес Москвы научат продвижению товаров через соцсети и блоги

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ежегодная конференция о блогосфере Рунета "НеФорум" в этом году будет включать программу для малого и среднего бизнеса о том, как развивать свое дело при помощи социальных сетей, блогов и лидеров мнений. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэрии Москвы.

"27 июня с 11:00 до 17:00 будет проходить "НеФорум" - ежегодная конференция о блогосфере Рунета. В этом году на ней расскажут в том числе о том, как представителям малого и среднего бизнеса развивать свое дело при помощи социальных сетей, блогов и лидеров мнений", - говорится в сообщении.

Дискуссии по продвижению компаний и брендов в интернете пройдут в рамках направления деловой программы "Бизнес и продвижение", которое организовано в сотрудничестве с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Как отметил глава департамента Алексей Фурсин, в условиях перевода большой части продаж в онлайн-формат роль лидеров мнений для бизнеса заметно возросла.

"Блогеры, ставшие амбассадорами бренда, способны принести компании прибыль, сопоставимую с выручкой торговой точки в офлайн-формате", - пояснил он.

Фурсин также рассказал, что в рамках программы маркетологи и руководители предприятий узнают последние тренды блогосферы и особенности работы с инфлюенсерами для продвижения своей продукции.