Власти Москвы инициировали новый формат международного сотрудничества в сфере туризма

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Столичный комитет по туризму запускает новый формат международного сотрудничества - серию цифровых роуд-шоу с представителями туриндустрии разных стран. Программа подразумевает деловые переговоры и презентацию туристического потенциала Москвы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Это поможет нам создать задел на будущее - подготовить инфраструктуру и адаптировать всю городскую отрасль гостеприимства под современные ожидания туристов, на которых, разумеется, оставил отпечаток период пандемии. И, что не менее важно, международные роуд-шоу с зарубежными туркомпаниями позволяют уже сейчас формировать устойчивый интерес к Москве как к привлекательному направлению для поездок после отмены ограничений", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что первое цифровое роуд-шоу прошло на этой неделе, 23 июня. Московские специалисты и участники туристического рынка общались с коллегами из стран Персидского залива. Взаимный интерес сторон оказался очень высоким: количество проведенных онлайн-встреч превысило 170. Всего к ним присоединились более 100 представителей туриндустрии ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и других государств региона.

Ранее комитет по туризму Москвы провел серию телемостов с городскими ведомствами по туризму Парижа, Барселоны, Сеула, Пекина и других мегаполисов.