Более 390,3 тыс. человек стали первыми победителями программы "Миллион призов"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первыми победителям программы "Миллион призов" в Москве стали более 390,3 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве подвели итоги первого розыгрыша программы "Миллион призов". Победителями стали 390 341 человек. Всего для участников подготовили два миллиона призов - бонусы и скидки, которые можно использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения", - говорится в сообщении.

Также со 2 июля участники смогут потратить выигрышные баллы на помощь благотворительным организациям, среди которых "Дари еду", "Ника", "Гольфстрим" и многие другие.

В рамках программы для москвичей подготовлено 2 млн сертификатов номиналом от 1 до 4 тыс. баллов. Один балл будет приравнен к одному рублю. Сертификаты будут выдавать с 25 июня по 1 июля - в дни общероссийского голосования по внесению изменений в конституцию.