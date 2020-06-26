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Пандемия коронавируса нового типа
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Антитела к коронавирусу выявили примерно у 20% прошедших тестирование жителей Москвы

В исследовании приняли участие более 90 тыс. жителей города

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции продолжает формироваться у жителей Москвы, антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование жителей города. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Хотелось бы представить результаты третьего этапа исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу. Это исследование мы провели с 5 по 18 июня. В нем приняли участие более 90 тыс. жителей города. Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют", - сказала Ракова.

В новость были внесены изменения (9:53 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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