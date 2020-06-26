В Москве более 10,7 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита с начала года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Прививки от клещевого энцефалита в Москве с начала 2020 года сделали более 10,7 тыс. человек. Об этом сообщили в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 01.01.2020 по 23.06.2020 против клещевого вирусного энцефалита привито 10 756 человек, из них 5 099 - дети", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 26-ю неделю текущего года на территории Москвы зарегистрировали 32 случая присасывания клещей. В основном они произошли при посещении Национального парка "Лосиный остров", Измайловского лесопарка, Природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в Новой Москве.

"Основные случаи обращений москвичей в медицинские организации столицы связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области (575 случаев), а также в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в республиках Башкортостан, Карелия, Крым, Мордовия, в краях Алтайском, Красноярском, Ставропольском, в Республике Беларусь - 208 случаев", - говорится в сообщении.