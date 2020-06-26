Ракова: в Москве ни на одном этапе эпидемии не приостанавливали помощь онкобольным

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Объемы оказания помощи онкологическим больным в столице за время эпидемии нового коронавируса выросли примерно на 25%, ни на одном из этапов оказание такой помощи не прерывалось.Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве ни на одном этапе развития пандемии помощь онкобольным не прекращали оказывать. Все специализированные стационары не закрывались и продолжали работать в нормальном режиме. В результате за период пандемии у нас не просто не уменьшились объемы оказания онкологической помощи, а они даже увеличились примерно на 25%", - сказала Ракова.

Она напомнила, что еще в прошлом году власти начали работу по развитию онкологической службы Москвы, и одним из проектов было создание патоморфологических лабораторий на базе ведущих онкологических клиник. Проект начался в октябре, последнее необходимое оборудование прибыло уже в марте: высокоточные микроскопы, аппараты для молекулярной и других исследований.

По словам заммэра, такие лаборатории на сегодняшний день заработали в полном объеме, что позволило вывести патоморфологическую службу на принципиально новый уровень по качеству и по объему.

"В этом году уже проведено 12 тыс. исследований на базе этих шести лабораторий. Мы будем работать на развитие онкослужбы и далее", - добавила Ракова.

В новость были внесены изменения (11:05 мск) — добавлены подробности по тексту.