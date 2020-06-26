Около 6 тыс. мест в детских садах и школах появится в новом учебном году в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Двадцать образовательных учреждений планируется построить и открыть к 1 сентября в Москве. В новые детские сады и школы смогут ходить 6 тыс. детей, сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"При развитии городских территорий всегда особое внимание уделяется обеспечению новоселов необходимой социальной инфраструктурой, в том числе и учреждениями образования. Только с начала этого года в Москве построено семь детских садов и одна школа в общей сложности почти на 2 300 мест, и строительные работы продолжаются. К 1 сентября в столице предполагается ввести в эксплуатацию еще 13 детских садов и семь школ на 6 тыс. мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

Он добавил, что всего по итогам этого года в столице появятся 16 новых детских садов на 4,5 тыс. малышей и 24 школьных здания на 13,5 тыс. учащихся.

"Активное участие в развитии системы образования принимают и инвесторы. Из 40 зданий, вводимых в эксплуатацию в этом году, 13 будут возведены силами девелоперов", - подчеркнул Бочкарев. По его словам, "заданная в прошлые годы высокая планка снижаться не будет". "Только с 2020 до конца 2022 года планируется сдать 30 зданий для дошкольных учреждений и 68 для школ", - подчеркнул он.

В период с 2011 по 2019 годы в Москве было построено 96 школ и 273 детских сада.