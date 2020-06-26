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"Дачные" пробки ожидаются на вылетных магистралях из Москвы 26 июня

Водителям рекомендуют выезжать за город до 16:00 или уже после 20:00

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Затруднения на столичных дорогах ожидаются в пятницу с 16:00 мск в связи с хорошей погодой и увеличением числа дачников. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Хорошая погода в пятницу - всегда к "дачным" заторам и раннему часу пик. Если вы сегодня планируете отправиться за город, то лучше выезжать пораньше или попозже", - говорится в публикации.

Водителям рекомендуют выезжать за город до 16:00 или уже после 20:00.

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