Путепровод Савеловского направления МЖД построят до конца 2022 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Строительство путепровода через железнодорожные пути Савеловского направления МЖД планируется завершить до конца 2022 года. Он соединит улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей и обеспечит транспортные связи между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"В ближайшее время начнется строительство путепровода через железнодорожные пути Савеловского направления МЖД. Управление дорожно-мостового строительства объявило электронный аукцион на выполнение подрядных работ по объекту: "Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей". Начальная (максимальная) цена контракта - 6,9 млрд рублей. Работы должны быть проведены в течение двух лет с даты заключения контракта", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июля. Проектом предусмотрено строительство путепровода протяженностью более 450 м. Также планируется возведение правоповоротного съезда с Талдомской улицы на Путейскую улицу, размещение остановок с заездными карманами для городского транспорта на Талдомской улице, устройство правоповоротного съезда с Коровинского шоссе на Талдомскую улицу и на улицу 800-летия Москвы.

Кроме того, будет проведена реконструкция улицы 800-летия Москвы на участках от Коровинского шоссе до улицы Софьи Ковалевской (Бескудниковского бульвара), от Дмитровского шоссе до Керамического проезда, а также в месте пересечения с улицей Дубнинская. Будет проведено обновление Керамического и Путевого проездов, Инженерной улицы на участке от Путевого проезда до Алтуфьевского шоссе и Бибиревской улицы на участке от Алтуфьевского шоссе до границы работ у дома 7 корпус 2.

Здание конечной станции отстойно-разворотной площадки у железнодорожной станции Бескудниково будет иметь два этажа и подвал для размещения инженерного оборудования. Также предусмотрено строительство объездных дорог: на повороте с Талдомской улицы на Весеннюю улицу и на Коровинское шоссе в сторону центра, с улицы 800-летия Москвы на Коровинское шоссе в сторону области, с улицы 800-летия Москвы на строящийся правоповоротный съезд с улицы 800-летия Москвы на Керамический проезд.

С 2020 по 2023 годы в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) города Москвы предусмотрено строительство 11 путепроводов.