Многофункциональный комплекс площадью 38 тыс. кв. м появится на юго-западе Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Проект нового многофункционального комплекса на юго-западе Москвы в районе Черемушки разработан с учетом размещения в зоне застройки одного из выходов новой станции "Зюзино" Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Общая площадь здания составит порядка 38 тыс. кв. м, сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

"До недавнего времени в районе Черемушки на земельном участке по адресу: ул. Каховка, вл. 29А, площадью 0,68 га был расположен торговый центр. Сейчас на его месте строится многофункциональный комплекс общей площадью около 38 тыс. кв. м. На первых трех этажах разместятся магазины, комнаты матери и ребенка, на четвертом и пятом, откроется современный кинотеатр с девятью залами и ресторанный дворик на 200 мест. Внутри здания создадут большой атриум, который объединит этажи, будут установлены панорамные лифты и эскалаторы", - приводят слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

В подземной части обустроят трехуровневую автостоянку на 527 машиномест. Прилегающая территория будет сформирована как пешеходное пространство с зонами отдыха и цветочным оформлением. Въезд на территорию торгового комплекса предусмотрен с Севастопольского проспекта, выезд - на улицу Каховка.