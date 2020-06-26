Порядка 65 млрд рублей тратят ежегодно в Москве на лекарственное обеспечение

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ежегодные затраты на лекарственное обеспечение в Москве составляют почти 65 млрд рублей, большую часть суммы составляет обеспечение льготников. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, выступая в пятницу на коллегии Минздрава РФ.

"Москва имеет уникальную масштабную систему лекарственного обеспечения. Всего у нас ежегодно осуществляются затраты на лекарственное обеспечение в размере почти 65 млрд рублей. Львиная доля этих расходов идет на льготное лекарственное обеспечение. В реестре льготников у нас состоят более 1,7 млн москвичей, 18 млн рецептов выписываются ежегодно", - сказала Ракова.

Она отметила, что эффективно справляться с этой системой без введения цифровизации практически невозможно. Правительство начало цифровизацию этой системы с 2012 года. На сегодняшний день 90% льготных рецептов выписываются исключительно в электронном виде.

В городе также ведется единый справочник лекарственных средств, он используется на всех этапах - от выписки рецепта, товарного учета, а также на полном цикле закупок. Все участники льготного обеспечения, будь то сотрудники медицинского учреждения или склада, работают в Единой информационной системе.

Согласно предоставленной инфографике, в 2019 году затраты на льготное лекарственное обеспечение составили 53 млрд рублей. При этом сумма закупок на лекарственные препараты в стационары в 2019 году составила 11,7 млрд рублей.