Работы участников фестиваля Moscow Flower Show впервые можно будет увидеть онлайн

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Фестиваль ландшафтного дизайна Moscow Flower Show начался в Москве в онлайн-формате. В этом году увидеть работы участников можно будет в интернете, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС, посвященной проведению фестиваля.

"В этом году нам пришлось в связи с обстоятельствами провести фестиваль в онлайн-формате. Виртуальный фестиваль ничем не уступает офлайн-формату. Более новый формат помог расширить охват участников. А все желающие смогут увидеть работы специалистов через интернет. Надеюсь, в следующем году фестиваль можно будет проводить в смешанном формате, но то, что мы ушли в интернет, это для нас колоссальный опыт. Если в этом году все получится, то в 2021 и 2022 годах будут какие-то симбиозы", - сказал Кульбачевский.

В этом году так же, как и в прошлом, мероприятие продлится 10 дней, рассказала президент фестиваля Карина Лазарева. "В этот раз участники из 20 стран прислали свои работы. Участники откликнулись и заинтересовались новым форматом нашего конкурса. Всего в этом году за месяц было прислано более 100 работ, лишь 40 смогли пройти в финал, также стоит заметить, что география участников увеличилась вдвое", - сказала она.

Лазарева напомнила, что 2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы, темой конкурса фестиваля станут "Сады мира". Свои проекты на конкурс представят 30 ведущих российских и иностранных дизайнеров, в том числе модные российские дизайнеры-модельеры Алена Ахмадуллина и Денис Гуляев. Особое приглашение к участию в конкурсе получили ландшафтные команды из городов воинской славы.

Победителей фестиваля определит авторитетное международное жюри, его по традиции возглавит судья Королевского садоводческого общества Великобритании Джеймс Александр-Синклер. Кроме него оценивать работы участников будут вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции, княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь и другие эксперты.

Для гостей фестиваля подготовили обширную программу, которая пройдет с 26 июня по 5 июля. В эти дни любители и профессионалы из любой точки планеты смогут посетить виртуальные стенды 300 ведущих компаний в сфере ландшафтного дизайна из 20 стран мира, пообщаться с именитыми дизайнерами, архитекторами и флористами, а также оценить работы, представленные в конкурсной программе. В рамках фестиваля пройдет пятый детский общенациональный конкурс ландшафтного дизайна и садоводства "Планета цветов". Также впервые состоится соревнование для садоводов-любителей. Участникам студенческого конкурса Smart Garden предложат создать концепцию умного сада будущего, соединяющего актуальные идеи ландшафтного дизайна и современные технологии. Ежегодно мероприятие посещали около 80 тыс. человек.