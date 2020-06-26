Московский зоопарк возобновил продажу билетов через кассы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Администрация московского зоопарка приняла решение возобновить работу касс. Теперь приобрести билеты горожане и гости столицы смогут как онлайн, так и в офлайн-формате. Об этом сообщила в пятницу журналистам директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

С 16 июня продажа билетов в Московский зоопарк осуществлялась только в онлайн-формате. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Москве.

"Мы открыли кассы, и можно уже приобретать билеты. Если вдруг посетители не купили билеты онлайн, то они могут подойти в кассу и купить спокойно билеты", - сказала Акулова.

Она призвала быть бдительными и покупать билеты только на официальном сайте, так как недавно Московский зоопарк столкнулся с мошенниками, которые продавали билеты у входа в учреждение.

"У нас на входе стояла группа людей, которые предлагают выкупить билет дешевле. Это все незаконная деятельность, кроме того, они понимают, что эти деньги не поступают в бюджет Московского зоопарка и не иду на развитие и содержание животных. Билеты эти не действительны, поэтому, когда они подойдут к турникетам, они не сработают", - сказала Акулова.

Московский зоопарк вновь открылся для посетителей 16 июня. Показ животных приостанавливали на три месяца из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Зоосад работает с 07:30 мск до 22:00 мск, войти на территорию можно до 21:00 мск.