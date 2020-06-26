Четыре пляжа в Москве безопасны для купания

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Девять зон отдыха с купанием и 43 без купания проверили в Москве на безопасность, и только в четырех из девяти водоемов вода оказалось соответствующей санитарным нормам. Об этом сообщается в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Ведомство напомнило, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Москве сохраняется, поэтому зоны отдыха пока в эксплуатацию не принимались, однако из-за жаркой погоды и в связи с поэтапным снятием ограничений в городе проводится мониторинг санитарного состояния этих территорий. Специалисты, в частности, проверяют качество и безопасность воды и песка. На контроле у столичного Роспотребнадзора находятся 52 зоны отдыха, из них девять зон отдыха с купанием (зона отдыха с купанием "Большой Садовый пруд" находится на надзоре 1-го Межрегионального Управления ФМБА России) и 43 зоны отдыха без купания.

"По результатам исследований воды девяти водоемов для купания было установлено, что вода в четырех из них - озеро "Школьное" (ЗелАО), озеро "Черное" (ВАО), "Большой городской пруд" (ЗелАО), озеро "Белое" (ВАО) - отвечает санитарным требованиям. В пяти купальных водоемах выявлены несоответствия качества воды: "Тропарево" (ЮЗАО), озеро "Мещерское" (ЗАО) - по санитарно-химическим показателям, пляж "Левобережный" (САО) - по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" (СЗАО) - по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

Во всех зонах отдыха с начала сезона провели 1 624 исследования воды водоемов, в том числе на РНК коронавируса, а также 1 048 исследований песка.

Отмечается, что при вирусологическом исследовании 106 проб воды РНК коронавирусной инфекции не обнаружена ни в одном водоеме. При исследовании песка установлено, что во всех зонах отдыха с купанием песок соответствует санитарным нормативам.

"Вместе с тем ни одна из зон отдыха в настоящее время в эксплуатацию не принята. Результаты проведенного мониторинга зон отдыха направлены в правительство города Москвы. Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в зонах отдыха будет продолжен", - добавляется в материале.