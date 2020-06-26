Собянин открыл первый спортивный праздник в Москве после отмены самоизоляции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Празднование Дня молодежи в "Лужниках" стало первым общедоступным спортивным мероприятием, которое было организовано в Москве после окончания режима самоизоляции. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва постепенно отменяет ограничения. В нашу жизнь возвращаются многие привычные вещи, в том числе спорт на открытом воздухе. "Лужники" являются главной точкой притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни. И мы решили, что первый большой спортивный праздник в "Лужниках" будет посвящен молодежным видам спорта. В знак благодарности волонтерам и другим молодым людям за их вклад в борьбу с пандемией", - сказал Собянин в ходе посещения праздника.

Молодежный спортивный праздник в "Лужниках" объединил главные спортивные и стрит-культурные молодежные сообщества Москвы. Представители молодежного спорта поблагодарили мэра за создание и развитие спортивной инфраструктуры в городе, зон воркаута.

"Около 10 тыс. спортивных площадок в городе сделали, город весь в спортивных площадках, - в скверах, в парках, во дворах, - есть массовая инфраструктура, беговые и прогулочное дорожки, где можно заниматься спортом на свежем воздухе. Когда была ситуация с "закрытием" города, проезжаешь мимо парка, двора, никого не видишь, - это было ужасно. Наверное, засиделись уже дома, хочется двигаться, энергии много", - добавил мэр.

В программе молодежного спортивного праздника - тренировки чирлидеров и фотовыставка, посвященная новым олимпийским видам спорта: брейк-дансу, скейтбордингу, BMX-фристайлу и другим. Занятия проходят с учетом требований социального дистанцирования - не более 10 человек на одной площадке. На 12 площадках праздника желающие могут заниматься популярными уличными и экстремальными видами спорта и танцами, среди которых памп-трек, велосипедный фристайл, скейтборд, воркаут, стритбол, панна футбол, паркур, батутный фристайл, скалолазание, брейк-данс.

"Помимо праздника в "Лужниках" ко Дню молодежи в Москве была выпущена коллекционная молодежная карта "Тройка" тиражом 50 тыс. штук, а также 500 тыс. брендированных единых проездных билетов", - добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

О ситуации

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы, с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня сняты ограничения на плановую помощь в стоматологических клиниках, открываются библиотеки, музеи и зоопарки, можно посещать спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы и сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.

Кроме того, 8 июня был принят документ, согласно которому на следующий день было возобновлено проведение официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти, но остальные массовые мероприятия остались под запретом. Также с 16 июня в Москве могут проводиться спортивные мероприятия с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения.