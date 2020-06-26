Переговоры по завозу новых животных в зоопарк Москвы из-за рубежа могут начать в августе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Администрация Московского зоопарка планирует начать переговоры по завозу новых животных из-за рубежа в августе 2020 года. Об этом в пятницу на пресс-конференции журналистам рассказал заместитель генерального директора Московского зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов.

"Когда в мае начались первый-второй этап послаблений карантина, мы стали связываться с нашими зарубежными коллегами и спрашивать их о готовности принять животных от нас и отправить животных нам. И было принято начать вести переговоры в августе. У нас на этот год были намечены большие планы на привоз новых животных, но все что мы сможем, начиная с августа, мы, конечно, привезем", - сказал Суслов.

Он добавил, что некоторые животные уже помещены в карантин для последующей транспортировки в другие российские зоопарки.

"Некоторые российские зоопарки готовы принять от нас животных и уже для некоторых зоопарков, например, Новосибирского и Ростовского, мы поставили животных в карантин и после карантина сможем переправить их", - уточнил Суслов.