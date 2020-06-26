Оборот предприятий общепита в Москве вырос с 23 июня почти на 42%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Среднесуточный доход предприятий общественного питания в столице вырос на 41,6% со дня полного возобновления работы отрасли, 23 июня. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Отрасль общественного питания очень быстро восстановила обороты: уже после открытия в Москве летних веранд, 16 июня, среднесуточный оборот предприятий общественного питания Москвы вырос на 58,9% по сравнению с предыдущей неделей. А за последние дни, после полного возобновления в Москве работы предприятий общественного питания, их среднесуточный оборот вырос еще на 41,6% - по сравнению с периодом работы летних веранд", - сказал Ефимов.

Заммэра уточнил, что за период 23-24 июня среднесуточный оборот отрасли составил 678 млн рублей - это на 240 млн выше среднего показателя за период 23-29 марта. По его словам, после открытия основных залов московских ресторанов также вырос средний чек - его увеличение составило 12,8% по сравнению с периодом работы только летних веранд.

"Самым сложным для столичных рестораторов стал период 30 марта - 11 апреля, когда обороты были минимальными, но уже с 12 апреля отрасль начала постепенное восстановление за счет переориентации на работу навынос", - заключил Ефимов.

О ситуации

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня сняты ограничения на плановую помощь в стоматологических клиниках, открываются библиотеки, музеи и зоопарки, можно посещать спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы и сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.