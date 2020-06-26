Цены на билеты в Московский зоопарк не планируют повышать в этом году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Цены на входные билеты в Московский зоопарк не планируют поднимать в этом году. Об этом сообщила в пятницу во время пресс-конференции журналистам директор зоопарка Светлана Акулова.

"Цена на билет была изменена в январе этого года. Когда мы ушли на карантин, она составляла 800 рублей. Сейчас у нас такая же цена билета за взрослого человека, но при этом мы сохранили большую льготную категорию. У нас платит за вход всего 1/4 от всех посетителей. В этом году у нас нет планов поднимать цены", - сказала Акулова.

Она напомнила, что на данный момент бесплатно зоопарк могут посетить дети до 18 лет, школьники и студенты, а также многодетные семьи, пенсионеры и другие.

Московский зоопарк вновь открылся для посетителей 16 июня, он работает с 07:30 мск до 22:00 мск, войти на территорию можно до 21:00 мск.