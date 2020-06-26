В Московском зоопарке впервые появился птенец птицы-носорога

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Птенец птицы-носорога появился в Московском зоопарке во время периода изоляции впервые за всю историю зоосада. Об этом в пятницу на пресс-конференции журналистам рассказал заместитель генерального директора зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов.

"Раз людей у нас не было и в это время прошел сезон размножения, поэтому никто никому не мешал, люди не отвлекали, и мы сейчас можем посмотреть на птенцов различных птиц. Они находятся у нас в павильоне птиц - это птицы-носороги, которые впервые за всю историю зоопарка вывели птенчика. Это очень редкое явление для мира, так как эти птицы очень редко размножаются в зоопарках", - сообщил Суслов.

Московский зоопарк вновь открылся для посетителей 16 июня. Показ животных приостанавливали на три месяца из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Зоосад работает с 07:30 мск до 22:00 мск, войти на территорию можно до 21:00 мск.