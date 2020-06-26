Власти Москвы не согласовали проведение в столице митинга оппозиции 4 июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Митинг общественного движения "Левый фронт" не состоится в московском парке "Сокольники" 4 июля в связи запретом на проведение массовых мероприятий в столице из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

По его словам, ранее в департамент поступило уведомление от группы граждан о проведении 4 июля в Москве публичного мероприятия в форме митинга с числом участников до 1 тыс. человек.

"В ходе изучения уведомления рассматривалась возможность проведения указанного мероприятия в специально отведенном месте - в Парке культуры и отдыха Сокольники в случае снятия режима повышенной готовности. Вместе с тем в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса, на основании указа президента <...>, указа мэра Москвы от 5 марта о введении режима повышенной готовности, а также плана действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в городе Москве проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано", - сказал Олейник.