Списки онлайн- и избирателей по месту жительства сверят в Москве 30 июня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Контрольную сверку списка принявших участие в дистанционном голосовании и книг избирателей по месту жительства проведут в Москве 30 июня. Москвичи, которые зарегистрировались на онлайн-голосование, но не приняли в нем участие, смогут проголосовать на "традиционных" участках 1 июля, сообщил журналистам в пятницу руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за Общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Мы попросим участковое избирательные комиссии еще раз перепроверить списки из избирателей, начать проверку 30 июня. В 20:30. Мы дадим [списки] проголосовавших [онлайн], они должны быть вычеркнуты из книг для получения [бумажных] бюллетеней 1 июля", - сказал Массух.

Он добавил, что все граждане, которые ранее зарегистрировались на дистанционное голосование, но по каким-либо причинам не смогли или не смогут проголосовать в период с 25 по 30 июня, могут прийти на участки по месту жительства 1 июля и проголосовать.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.