Более 1,9 тыс. человек будут обеспечивать правопорядок на матчах РПЛ в Москве 27 июня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Свыше 1,9 тыс. человек будут обеспечивать правопорядок на футбольных матчах в столице 27 июня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В Москве 27 июня 2020 года состоятся два матча 24-го тура Российской Премьер-лиги. <...> В рамках подготовки и проведения футбольных матчей будет реализован комплекс организационно-практических мероприятий. Для обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятий планируется привлечь более 1,9 тыс. человек, в том числе на стадионе "Спартак" - 1 тыс., а на "Динамо" - свыше 900", - сказали в департаменте.

Там уточнили, что охрану общественного порядка при проведении матча "Спартак" - "Уфа" будут обеспечивать более 550 сотрудников контрольно-распределительных служб, более 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядка 200 полицейских и бойцов ОМОН.

Для реализации задач по обеспечению безопасности в ходе дерби "Динамо" - "ЦСКА" будет задействовано более 500 работников частных охранных организаций и представителей контрольно-распределительных служб, 200 военнослужащих Росгвардии и около 200 полицейских и бойцов ОМОН. Кроме того, для обеспечения антитеррористической безопасности спортивные арены и прилегающая территория будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по городу Москве.

27 июня в Москве на стадионах "Спартак" и "Динамо" пройдут два матча 24-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2019/2020. В 16:30 столичный "Спартак" в Тушино примет "Уфу" из столицы Башкортостана. А в 19:00 в Петровском парке состоится московское дерби с участием "Динамо" и "ЦСКА".