Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции превысила 65%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 65%, проголосовали почти 763,8 тыс. человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 18:38 мск 26 июня, явка составила 65,16%. Принято 763 764 бюллетеня.

Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершится 30 июня.