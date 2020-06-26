Подтопление не повлияло на работу станции МЦК "Нижегородская"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Подтопление произошло у станции Московского центрального кольца (МЦК) "Нижегородская", оно не повлияло на работу станции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, что возле подхода к станции МЦК "Нижегородская" произошло подтопление.

"Станция МЦК "Нижегородская" работает в штатном режиме. Инцидент с подтоплением подходов, не находящихся в зоне ответственности РЖД, не повлиял на движение поездов. Проход пассажиров осуществляется, как и прежде, через основной вестибюль", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что безопасности движения поездов и пассажиров ничего не угрожает. На месте уже работают специалисты городских служб, которые остановили поступление воды.

Скопление воды на городской территории, прилегающей к закрытому для пассажиров выходу станции МЦК "Нижегородская", образовалось из-за поврежденной при строительных работах водопроводной трубы. Данным вестибюлем пассажиры перестали пользоваться после открытия нового ТПУ "Нижегородская" в марте 2020 года.