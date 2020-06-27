Более 650 тыс. молодых жителей столицы пользуются картой москвича

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 650 тыс. жителей столицы в возрасте от 15 до 25 лет могут воспользоваться различными преимуществами и скидками по карте москвича. Об этом сообщил ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Более 650 тыс. горожан в возрасте от 15 до 25 лет доступны различные преимущества по карте москвича. Молодые жители столицы - держатели карты - могут рассчитывать на скидки от 3% до 20% более чем в 7,6 тыс. партнерских точках, в том числе 2,2 тыс. аптек, 270 магазинах одежды, обуви и косметики, 56 кафе и ресторанах, на 111 автозаправочных станциях, а также во многих других торгово-сервисных предприятиях города и области", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что для получения скидки в магазине или кафе достаточно предъявить карту на кассе, а оплатить покупку можно другой картой или наличными; на АЗС необходимо предъявить карту и оплатить ею топливо. Посмотреть все места, где доступны скидки по карте москвича, можно на портале mos.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы", выбрав "Дисконтная программа" в разделе "Карта москвича". Партнеров, предоставляющих привилегии, можно отсортировать по категории, размеру скидки, названию сети и бренда или по категории держателя карты.

"Карта москвича дает право на специальные предложения и скидки, которые предоставляют торгово-сервисные предприятия каждого округа столицы. Мы в свою очередь стараемся не просто привлекать новых партнеров, а проводим отбор на основе предпочтений горожан, оценивая такие параметры, как доступность и качество предлагаемых товаров или услуг. Помимо этого, школьникам и студентам карта москвича дает возможность пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, получать стипендии, записываться к врачу в информационных терминалах городских поликлиник", - рассказал Иван Бутурлин, генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр", чьи слова приводит пресс-служба.

Кроме того, молодым горожанам доступны скидки при покупке билетов в театры и кинотеатры. Школьники и учащиеся колледжей в рамках программы "Музеи - детям" могут бесплатно посещать по карте москвича около 100 музеев, галерей и выставочных залов. Для этого нужно предъявить карту на кассе с вывеской "Здесь школьник может получить бесплатный билет".

Также вышедший из строя компьютер или гаджет держатели карты москвича могут починить со скидкой: городской цифровой сервис "Чудо техники" снизит держателям карт стоимость услуг на 5%. С помощью карты москвича можно без комиссии оплачивать услуги образования на портале mos.ru и автомобильные штрафы, а также использовать карту как полис ОМС и в качестве полноценной банковской карты.