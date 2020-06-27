В работают системе здравоохранения Москвы около 67 тыс. человек моложе 45 лет

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Молодежь составляет больше половины работников здравоохранения Москвы, около 67 тыс. сотрудников моложе 45 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"Ежегодно 27 июня в России отмечают День молодежи. В социальной сфере работает большое количество молодежи. Так, в системе здравоохранения работают около 67 тысяч человек моложе 45 лет, а в образовании работают 12 тыс. учителей младше 30 лет", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в столичной системе здравоохранения работают более 184 тыс. человек, из них порядка 123 тыс. - медицинские работники. Врачей - более 48 тыс., среднего медицинского персонала - почти 70 тыс. Самому молодому специалисту 18 лет, самому старшему - 92 года.

Для поощрения молодых специалистов и стимулирования их профессионального роста департамент здравоохранения города Москвы учредил специальные номинации в рамках ежегодного московского фестиваля "Формула жизни" - "Лучший молодой врач" по направлениям семи специальностей. Победители и лауреаты конкурса получают денежные премии и возможность прохождения стажировки в зарубежных клиниках.

"Также молодежным советом при департаменте здравоохранения реализовывается проект "ЗОЖ через молодежь". Цель проекта - активное вовлечение молодежи в мероприятия по укреплению общественного здоровья, повышение уровня информированности жителей Москвы по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний", - добавили в пресс-службе.

Молодежь в образовании и соцзащите

На сегодняшний день в сфере столичного образования работают 12,76 тыс. молодых специалистов в возрасте до 30 лет. Среди них 9,62 тыс. учителей, 3 131 воспитатель и девять директоров.

"Ежегодно для них проходит городской конкурс молодежных инициатив "Молодые педагоги - московскому образованию". В этом году его участниками стали около 300 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования. Конкурсанты могут проявить себя в пяти номинациях: "Образовательный проект", "Урок о Москве", "Московская электронная школа", "Потенциал столицы для профессионального роста педагога" и "Социальное партнерство в московской школе", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в системе социальной защиты Москвы работают около 40 тыс. человек. Из них более 6,7 тыс. сотрудников - молодые люди до 35 лет, это около 19% от общего числа. Больше всего среди молодых сотрудников педагогических работников - 21% от общего числа педработников учреждений соцзащиты.

В реабилитационных центрах и стационарных учреждениях социальной защиты также работает достаточно много молодых специалистов: среди среднего и младшего медицинского персонала 11,7% и 10,5% молодых людей соответственно. Кроме того, каждый день москвичам помогают около 700 соцработников младше 35 лет. Молодые люди успешно продвигаются по карьерной лестнице: 13,4% руководящих должностей в системе социальной защиты уже заняли молодые сотрудники.

ЗАГСы и центры госулуг

В столичных ЗАГСах также работает большое количество молодежи. Более 45% сотрудников моложе 35 лет. Сотрудники органов ЗАГС имеют многофункциональный профиль деятельности: проводят регистрации браков, оказывают государственные услуги, работают с архивом.

Кроме того, более половины сотрудников центров госуслуг (51%) - молодые люди от 18 до 35 лет. Одно из важных направлений работы молодых специалистов центров госуслуг - искренний сервис. Специалисты умеют взглянуть на ситуацию с позиции клиента и решить вопрос, исходя из его интересов.

Комитет ветеринарии

В комитете ветеринарии города Москвы 47% практикующих ветеринарных врачей - молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Молодые специалисты проводят профилактические мероприятия и помогают домашним и сельскохозяйственным животным.

Также ветеринарные специалисты обеспечивают безопасность в отношении пищевой продукции для москвичей, проводят ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, рыбы, молока, меда и продукции растениеводства, выявляют фальсификации молока и молочной продукции, меда и продуктов пчеловодства.