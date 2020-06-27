Источник: в подвальном помещении НИИ ядерной физики МГУ в Москве произошло возгорание

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Небольшое возгорание с плотным задымлением произошло в подвальном помещении Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло в подвальном помещении НИИЯФ МГУ. Загорелся электрощит на площади 2 кв. метра", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пострадавших в результате происшествия нет, эвакуация не проводилась. В настоящее время возгорание ликвидировано, специалисты проветривают помещение.