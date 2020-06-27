Лжебанкиры украли с банковской карты пенсионерки в Москве 4,5 млн рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Неизвестные, представившись сотрудниками одного из столичных банков, под предлогом сохранения денег украли с банковской карты пенсионерки в Москве 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в пятницу в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка с заявлением о краже принадлежащих ей денег с банковского счета. "Установлено, что заявительнице звонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка, под предлогом сохранения денежных средств путем осуществления незаконных транзакций с ее банковской карты совершили кражу 4 млн 500 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).