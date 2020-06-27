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В Москве у 82-летней пенсионерки украли 1,3 млн рублей и юбилейные монеты

Злоумышленники похитили 25 юбилейных монет номиналом 10 рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства кражи из квартиры пенсионерки на юго-западе Москвы 1,3 млн рублей и юбилейных монет. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в пятницу в службу "02" поступило сообщение от пенсионерки 1938 года рождения о краже из квартиры по месту жительства. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что из указанной квартиры пропали деньги в сумме 1 млн 300 тыс. рублей, 25 юбилейных монет номиналом 10 рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту полиция начала проверку.

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