Все центры "Мои документы" в Москве начнут работать в обычном режиме с 29 июня

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Жители Москвы смогут получить государственные услуги во всех столичных офисах "Мои документы" с 29 июня. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За период пандемии стало очевидно, что некоторые городские структуры прочно вошли в повседневную жизнь москвичей. Исключением не стали и центры госуслуг. Мы пониманием потребность жителей в оформлении документов в привычной клиентоориентированной атмосфере. Именно поэтому с понедельника, [29 июня], все центры "Мои документы" вернутся к привычному режиму работу. Для москвичей вновь будут открыты все центры, там можно будет получить более 270 услуг", - сказала заммэра.

Она отметила, что центры госуслуг "Мои документы" полностью возвращаются к привычному режиму работы, всего их в Москве более 130. При этом санитарно-эпидемиологические требования при посещении офисов сохраняются. В центрах госуслуг продолжает действовать масочно-перчаточный режим как для специалистов, так и для посетителей. На входе в центр горожанам измеряют температуру. Процедуру термометрии проходят и сотрудники - в начале рабочего дня, а затем каждые четыре часа. Помещения офисов оборудованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Перед открытием центров сотрудники в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирус.

"Забрать готовые документы можно без предзаписи в том центре, где было подано заявление. Даже если ваш районный центр открывается, то обращаться за результатом услуги следует в тот офис, куда подавалась заявка. Предварительная запись сохранится для ряда услуг МВД, Госавтоинспекции и Росреестра, которые и до ограничений были доступны только по предзаписи", - добавила Ракова.

Центры госуслуг "Мои документы" открыты в каждом районе города. Районные офисы открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00. Москвичи могут получить в центрах и во Дворце госуслуг более 270 услуг, во флагманах - более 280. Многие услуги по-прежнему доступны в электронном виде.