Мосгорнаследие возьмет под контроль реконструкцию кинотеатра "Родина" в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Работы по реконструкции здания кинотеатра "Родина" начались в Москве. Кинотеатр обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, все работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия, сообщил ТАСС в субботу руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Здание кинотеатра "Родина" на Семеновской площади представляет собой очень интересный памятник в стиле постконструктивизм. Поскольку кинотеатр обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, все работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия. Недавно мы выдали официальное разрешение на их начало", - сказал Емельянов.

Он добавил, что в ходе работ специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры кинотеатра, в том числе сохранившийся уникальный декор.

Кинотеатр "Родина" расположен в районе Соколиная Гора. Он был построен в 1938 году по проекту архитекторов Якова Корнфельда и Виктора Калмыкова в стиле постконструктивизма. За это время кинотеатр пережил несколько реконструкций - в 1957, 1968 и 1973 годах. В 2007 году "Родина" получила статус объекта культурного наследия регионального значения.