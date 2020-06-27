{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мосгорнаследие возьмет под контроль реконструкцию кинотеатра "Родина" в Москве

Специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры кинотеатра, включая сохранившийся декор

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Работы по реконструкции здания кинотеатра "Родина" начались в Москве. Кинотеатр обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, все работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия, сообщил ТАСС в субботу руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Здание кинотеатра "Родина" на Семеновской площади представляет собой очень интересный памятник в стиле постконструктивизм. Поскольку кинотеатр обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, все работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия. Недавно мы выдали официальное разрешение на их начало", - сказал Емельянов.

Он добавил, что в ходе работ специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры кинотеатра, в том числе сохранившийся уникальный декор.

Кинотеатр "Родина" расположен в районе Соколиная Гора. Он был построен в 1938 году по проекту архитекторов Якова Корнфельда и Виктора Калмыкова в стиле постконструктивизма. За это время кинотеатр пережил несколько реконструкций - в 1957, 1968 и 1973 годах. В 2007 году "Родина" получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве вылечились еще 1 852 пациента с коронавирусом
Всего в городе выздоровели 146 043 человека
Читать полностью