Москвичи теперь смогут сообщить о поломке велосипеда на прокат в сервис "Помощник Москвы"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новые функции появились в сервисе "Помощник Москвы", теперь горожане смогут сообщить о неисправности велосипеда или пункта проката. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В мобильном приложении "Помощник Москвы" теперь можно оставить заявку на ремонт городских велосипедов и станций велопроката. Воспользовавшись новыми функциями сервиса, пользователи смогут быстро сообщить о проблеме", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо открыть раздел "Карта" в приложении, а затем нажать на зеленую кнопку с крестиком в правом нижнем углу экрана. Появится надпись "Заявить о проблеме", сервис предложит выбрать одну из категорий, в том числе "Велобайк".

После того, как пользователь кликнет на категорию, он сможет написать о проблеме и прикрепить фото станции проката с неисправным велосипедом. Приложение автоматически определит адрес и поставит отметку на карте. При описании проблемы нужно указать номер велосипеда и станции или четко сфотографировать их.

"Теперь в приложении "Помощник Москвы" доступны новые функции, которые позволят горожанам в несколько кликов сообщить о проблеме. Пользователи сервиса помогают круглосуточно контролировать состояние дорожной инфраструктуры. Все заявки моментально направляются оператору велопроката для устранения проблемы. Согласно регламенту, специалист должен устранить неисправности в течение 72 часов", - добавляется в материале.

Приложение "Помощник Москвы" можно скачать бесплатно в магазинах App Store и Google Play с 2015 года. Его установили более 660 тысяч человек. Чтобы им пользоваться, нужно иметь учетную запись на mos.ru.