Вице-мэр Москвы сообщил, что более 90% горожан будут жить рядом с метро через четыре года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Темпы строительства метро в Москве будут ускорены, в течение трех-четырех лет более 90% горожан получат станции метрополитена на расстоянии около 1 км от дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в материале, работы по строительству новых линий и станций метро не останавливались в Москве даже в период пандемии. Были приняты необходимые меры по защите строителей.

"Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет наши метростроители держат один из самых высоких темпов работ в мире, перед нами стоит задача ускориться. Благодаря активным темпам строительства, в ближайшие три-четыре года более 90% москвичей получат станцию метро в радиусе одного километра от места проживания. Таким образом, будет решена колоссальная задача по транспортному обеспечению горожан и улучшению дорожной ситуации в городе", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что программа строительства метро условно разделена на две части: продление существующих радиальных линий и строительство новых. Крупнейшим проектом является строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. На сегодня пройдено около 80% всей тоннелей этой линии, развернуты работы на всех будущих станциях.

Начались работы на отдельных участках новой Коммунарской линии. На радиусе от станции МЦК "Крымская" до Троицка где-то идет проектирование, а где-то и активная стройка. В дальнейших планах прокладка Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.