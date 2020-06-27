В Москве из Академии государственной противопожарной службы МЧС выпустились 240 человек

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Выпускниками Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ в Москве в этом году стали 240 человек. Среди них курсанты и слушатели очной формы обучения, включая 26 девушек.

Выпускники будут проходить службу в подразделениях МЧС РФ. Институт управления и комплексной безопасности Академии подготовил к выпуску по гражданским специальностям 83 студента. Также вуз подготовил 29 иностранных специалистов из Абхазии, Армении, Казахстана, Киргизии, Монголии, Южной Осетии. Золотой медалью МЧС "За особые успехи в учении" награждены 12 выпускников.

"Мы будем всегда готовы протянуть руку помощи пострадавшим. Я всех вас искренне поздравляю, профессорско-преподавательский состав и желаю дальнейших успехов", - напутствовал выпускников первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

В этом году из-за пандемии коронавируса на торжественную церемонию, прошедшую на территории Академии, не пустили родственников выпускников. Но все остальные традиции, включая торжественную клятву и бросание в воздух мелочи, были соблюдены. Однако выпускные прошли в этом году не во всех вузах МЧС, в двух из них торжественные выпускные отменили. Всего в 2020 году ведомство выпустило 1,8 тыс. человек.