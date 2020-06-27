На Хорошевском шоссе в Москве перекрыли две полосы движения из-за провала грунта

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Провал грунта произошел на Хорошевском шоссе в Москве, из-за этого перекрыты две полосы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39, строение 1 произошел провал грунта на проезжей части. Сейчас перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области. В сторону центра для проезда свободны две полосы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают оперативные службы. Также там присутствует экипаж дорожного патруля, осуществляет прикрытие для машин оперативных служб и регулирует движение.

"Просим водителей заранее строить маршрут с учетом ограничений", - добавляется в материале.