Более 2,1 тыс. зданий снимут с кадастрового учета в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты проверили в Москве 20 тыс. объектов недвижимости и выявили более 2,1 тыс. зданий, которые фактически отсутствуют - они будут сняты с государственного кадастрового учета. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием.

"Мы провели мониторинг базы данных Росреестра и Реестра единых объектов недвижимости и из 20 тыс. объектов выявили более 2,1 тыс. объектов, которые фактически уже не существуют. Эти объекты отсутствуют на местности - демонтированы или являются объектами движимого имущества. Своевременное снятие объектов с государственного кадастрового учета прежде всего необходимо для предотвращения самовольного строительства. С другой стороны, собственники таким образом могут избежать неактуального налогового обременения", - приводят в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что за последний месяц из выявленных объектов с кадастрового учета уже были сняты более 170 таких зданий общей площадью более 77,5 тыс. кв. метров.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, которого также цитируют в материале, часто на месте демонтированного объекта незаконно возводится новый объект, а кадастровый учет на несуществующий уже объект не позволяет начать строительство другой недвижимости и регистрацию прав на нее.

"Запись о кадастровом учете некапитального объекта может привести к претензиям со стороны налоговых органов при расчете налога на имущество, так как само наличие такого объекта требует уплаты налогов. Погашение записи в Росреестре позволяет освободить земельные участки от неактуальных обременений и осуществлять благоустройство территории или строительство новых объектов", - сказал Овчинский.

Работа по выявлению объектов, требующих снятия их с кадастрового учета, будет продолжена и позволит вовлечь в хозяйственный оборот освободившиеся земельные участки для строительства новых объектов недвижимости.