Карта реализованных проектов появилась на портале "Активный гражданин"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Жители Москвы смогут увидеть все проекты, которые обсуждали на "Активном гражданине", на новой карте реализованных идей. Об этом сообщил в своем аккаунте в "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"На "Активном гражданине" появилась карта реализованных проектов. Объекты, за которые вы голосовали и обсуждали на #АГ, теперь можно увидеть на плане города. Это новые станции #мосметро, офисы МФЦ, благоустроенные улицы, парки, детские и спортивные площадки", - написал мэр.

Сейчас на карте больше 1,5 тыс. объектов, в том числе в историческом центре: обновленные улицы Знаменка, Моховая, Воздвиженка.

Один из ярких примеров - благоустройство улицы Большая Никитская. По пожеланиям жителей на улице появились стилизованные под старину фонари и садовые диваны на ажурных ножках. Также по результатам голосования на "Активном гражданине" в павильоне "Космос" на ВДНХ открылся музей "Космонавтика и авиация".

"И, конечно, результаты окружных голосований. Например, в прошлом году жители Бутырского района поддержали идею открыть круглогодичную ярмарку. Она заработала уже в декабре. Спасибо за активное участие в жизни города! Карта ваших решений будет со временем пополняться", - добавил Собянин.