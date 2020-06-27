Время работы избирательных участков в Москве 30 июня продлили до 20:00

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Время работы избирательных участков в столице 30 июня продлили до 20:00. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Ранее сообщалось, что участки будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

"В настоящее время участковые избирательные комиссии продолжают работу по обеспечению права граждан на участие в общероссийском голосовании до дня голосования. Время работы УИК в период с 25 по 30 июня 2020 года - с 8:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Информация о местонахождении участковых избирательных комиссий доступна на официальном сайте Московской городской избирательной комиссии.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".