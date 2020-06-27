Москвичей пригласили поучаствовать в видеонаблюдении за голосованием по конституции

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Открыта регистрация на сайт для видеонаблюдения за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве, где будет вестись трансляция на участках 1 июля. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

"Много вопросов есть по видеонаблюдению, как группа разбора с этим работает, как оно будет осуществляться 1 июля. Сегодня открыта регистрация на сайт видеонаблюдения, который будет доступен в день голосования вообще для всех - vybory.mos.ru. Можно уже сейчас регистрироваться для осуществления личного наблюдения всем желающим в день голосования. Добро пожаловать, присоединяйтесь", - сказал Асафов.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".