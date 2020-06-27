В Москве спасателям пришлось проползти 40 метров в колодце, чтобы вызволить утенка

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спасатели проползли около 40 метров в колодце на юго-западе Москвы, чтобы достать застрявшего утенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Днем 27 июня в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на Профсоюзной улице в колодце застрял маленький утенок. Без помощи спасателей достать птенца невозможно", - сказали в департаменте.

Дежурная смена отряда Пожарно-спасательного центра Москвы направилась к месту происшествия. По прибытии спасатели оделись в гидрокостюмы и с помощью лестницы спустились в колодец.

"Маленький утенок от страха забился глубоко внутрь подземной трубы, поэтому спасателям пришлось проползти около 40 метров, чтобы достать птенца", - отметили в пресс-службе. Вызволенного утенка спасатели отпустили в пруд.