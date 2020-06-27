Руководство Мосводоканала попросили прекратить контроль за голосованием сотрудников

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Штаб наблюдателей рекомендует руководству ОАО "Мосводоканал" прекратить контроль за процессом голосования сотрудников по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил журналистам в субботу руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за Общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Ранее в социальных сетях и СМИ была опубликована видеозапись, на которой запечатлена очередь сотрудников Рублевской станции водоподготовки Мосводоканала на голосование в присутствии бригадиров.

"Каких-то серьезных нарушений пока не наблюдаем, но каждый сигнал отрабатываем <...> Вчера была история с Мосводоканалом, когда подвозили сотрудников к голосованию. Это не нарушение, это обеспечение удобного голосования для своих сотрудников. Но сегодня мы получили сигнал от одного из граждан о назойливом принуждении к голосованию с отчетностью, группа разбора взяла это на контроль. Есть телефон замдиректора Мосводоканала, настоятельно ему порекомендуем дать команду на местах прекратить всяческий контроль за процессом голосования его сотрудников", - сказал Массух.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".