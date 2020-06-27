Пользователи московского велопроката совершили рекордные 77 тыс. поездок за один день

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Москвичи в среду, 24 июня, совершили около 77 тыс. поездок на арендованных городских велосипедах за один день, установив рекорд с момента открытия проката в 2013 году. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

Предыдущее достижение в 67 тыс. поездок за день было зафиксировано 17 июня, сообщал заммэра по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"Приятно видеть, как оживает город. Москвичи соскучились по движению и активно берут напрокат велосипеды. На сегодняшний день - больше 1,3 млн поездок. А в среду вообще был рекорд: велосипеды взяли 77 тысяч раз за сутки", - написал Собянин.

16 июня заммэра Ликустов сообщил в своей колонке на едином транспортном портале Москвы, что с 18 июня и до конца сезона стоимость проката городских велосипедов снижена на 30%. Пользователям, которые уже приобрели доступ к прокату на сезон ранее, предоставлены промокоды на скидку.

Велопрокат в этом году заработал для курьеров и волонтеров столицы 10 апреля. С этого дня пользователи брали в аренду велосипеды уже около 800 тыс. раз. Из них около 500 тыс. раз - с 1 июня, когда прокат заработал для всех желающих.