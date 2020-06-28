В Новой Москве неизвестный ранил двух человек из травматического оружия

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Конфликт между гражданами в деревне Елизарово Троицкого административного Москвы округа закончился стрельбой. В результате два человека были ранены, по предварительным данным, из травматического оружия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сообщение о конфликте в деревне Елизарово поступило в полицию в 20:44 27 июня. Прибыв на место, сотрудники обнаружили двух мужчин, которые позже были госпитализированы с ранениями.

"Установлено, что 27 июня, в 20:30, неизвестный около Елизаровского пруда по указанному адресу в ходе конфликта из неустановленного оружия (предположительно, травматического) произвел несколько выстрелов в сторону указанных граждан, причинив последним данные ранения", - рассказали в ведомстве.

Полиция проводит доследственную проверку.