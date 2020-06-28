Собянин считает, что молодежное движение быстро восстановится в Москве после пандемии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Восстановление молодежного движения и спорта в Москве после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, произойдет быстро. Такое мнение выразил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Бурно возвращаются спортивные сооружения в парки, скверы. Я думаю, молодежное движение, спорт быстро восстановятся в городе", - сказал он.

"Москва, конечно, молодежный город. 2,5 млн человек от 14 до 30 лет - это целая страна молодежная", - добавил Собянин.

С 23 июня начался третий этап снятия ограничений, введенных в Москве из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Возобновили работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, стала доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.