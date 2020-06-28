Власти Москвы переименуют две улицы и площадь в честь маршалов Советского Союза

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Две улицы и площадь в Москве переименуют в честь маршалов Советского союза. Увековечивание памяти героев войны в топонимике города стало доброй традицией, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

"До конца года запланировано переименование двух улиц и одной площади. Имя маршала Батицкого будет присвоено улице в Южном Чертанове, в Щукине появится улица Ротмистрова - Главного маршала бронетанковых войск, а в районе Хорошево-Мневники вблизи пересечения улицы Народного Ополчения с улицей Берзарина теперь можно будет найти площадь Маршала Устинова", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Наименования улиц рассмотрела и утвердила Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. В честь героев в столице не только называют улицы и площади, но и устанавливают памятники, размещают мемориальные доски. Так, в этом году в сквере на Комсомольской площади появится монумент железнодорожникам - участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, внесшим выдающийся вклад в Победу. Авторский коллектив под руководством народного художника России скульптора Cалавата Щербакова почти закончил работу над памятником.

Всего с момента окончания Великой Отечественной войны в столице установили более 160 произведений монументально-декоративного искусства, посвященных мужеству и героизму людей, сражавшихся за Родину.