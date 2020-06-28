В Москве проверяют ТРЦ "Афимолл сити" из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Торгово-развлекательный центр "Афимолл сити" в Москве проверяют после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТРЦ "Афимолл сити", расположенного по адресу: Пресненская набережная, 2. Информация проверяется, на месте работают сотрудники оперативных служб и правоохранители", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, эвакуация посетителей и персонала не проводилась.