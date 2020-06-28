{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве проверяют ТРЦ "Афимолл сити" из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва

По информации источника в экстренных службах, эвакуация посетителей и персонала не проводилась

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Торгово-развлекательный центр "Афимолл сити" в Москве проверяют после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТРЦ "Афимолл сити", расположенного по адресу: Пресненская набережная, 2. Информация проверяется, на месте работают сотрудники оперативных служб и правоохранители", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, эвакуация посетителей и персонала не проводилась.

Теги
Россия
Маршруты трех трамваев в Москве изменили из-за поврежденной контактной сети
Вместо трамваев работают автобусы
Читать полностью