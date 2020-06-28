Информация о минировании ТРЦ "Афимолл сити" в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сообщение о минировании торгово-развлекательного центра "Афимолл сити" в Москве не подтвердилось, взрывоопасные предметы там не найдены. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация о "минировании" оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТРЦ "Афимолл сити", расположенном по адресу: Пресненская набережная, 2. Туда для проверки этой информации выехали сотрудники оперативных служб и правоохранители. Эвакуация посетителей и персонала не проводилась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".