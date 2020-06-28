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В Москве грузовик насмерть сбил велосипедиста

Инцидент произошел при съезде с Варшавского шоссе на Новобутовскую улицу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Грузовой автомобиль сбил насмерть велосипедиста на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На юго-западе Москвы в результате наезда грузового автомобиля на велосипедиста погиб один человек", - сказали в управлении.

В ГИБДД уточнили, что инцидент произошел при съезде с Варшавского шоссе на Новобутовскую улицу.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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