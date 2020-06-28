Горслужбы будут поддерживать состояние граффити-портрета главврача больницы им. Филатова

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Волонтерам потребовалось двое суток на создание граффити с портретом главврача больницы №15 имени Филатова Валерия Вечорко. Поддерживать состояние изображения будут горслужбы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы.

"В районе Вешняки на улице Молдагуловой, дом №14 по инициативе волонтеров, которые оказывали всестороннюю поддержку больнице №15 имени Филатова, появилось граффити с изображением главного врача Валерия Вечорко. Для нанесения портрета добровольцам понадобилось двое суток. В дальнейшем содержать и поддерживать граффити будут специалисты ГБУ "Жилищник района Вешняки", - приводятся в сообщении слова префекта ВАО Николая Алешина.

Больница №15 им. Филатова, расположенная на востоке Москвы, стала крупнейшим стационаром города, перепрофилированным для лечения пациентов с коронавирусом. Под руководством Вечорко клиника одной из первых вступила в борьбу с инфекцией. Многопрофильный стационар был за неделю полностью подготовлен к приему пациентов - для них оборудовали порядка 1,3 тыс. коек. Работы велись круглосуточно.

Ранее Вечорко был удостоен Государственной премии в области гуманитарной деятельности.