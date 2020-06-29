Движение по ЦКАД-5 открывается от Можайского до Новорижского шоссе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Движение от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) открывается в понедельник. Об этом говорится в сообщении "Автодора".

В церемонии открытия примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Новый участок, который начинается от эстакады возле станции "Звенигород" и идет до Можайского шоссе, позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107. Эстакада разгрузит уличную сеть Звенигорода, в том числе выезд со станции "Звенигород", исключит пробки, которые возникают из-за движения встречных потоков транспорта в одном уровне", - отметили в "Автодоре".

В госкомпании пояснили, что четырехполосный участок от Можайского до Новорижского шоссе состоит из нового отрезка протяженностью 12 км и 11 километровой реконструированной части А-107 "Московское малое кольцо".

Общая протяженность ЦКАД-5 - 76 км. Он идет от Киевского шоссе до Ленинградского шоссе. Порядка 35% - новое строительство, остальной участок - реконструкция А-107.

О ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как следовало из обновленного графика строительства, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его длина составит 121,6 км. Строительство начнется после 2022 года.